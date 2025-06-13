İsrail Ordusu, İran Nükleer Programına Yönelik Önleyici Saldırı Başlattı

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İsrail ordusu, İran'ın nükleer programına karşı bir önleyici saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. İç Cephe Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, olası saldırılara karşı halkı korunaklı alanlara girmesi yönünde uyardı. Saldırı, İran rejiminin İsrail'e yönelik saldırılarının yanı sıra, nükleer silah edinme hedeflerine yanıt vermek amacıyla yapıldığı belirtildi.

- İsrail ordusu: " İran'ın nükleer programına yönelik önleyici saldırı başlattık"

İsrail halkına olası İran saldırısına karşı uyarı yapıldı

TEL AVİV - İsrail ordusu, İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlatıldığını duyurarak, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait onlarca savaş uçağı kısa süre önce açılış darbesini vurdu. Bu saldırılarda aralarında nükleer hedeflerin de bulunduğu onlarca askeri hedef vuruldu" açıklamasında bulundu. İsrail İç Cephe Komutanı Tümgeneral Rafi Milo ise, olası İran saldırılarına karşı halkı uyararak, "Uyarı alındığında, korunaklı alanlara girilmeli ve ikinci bir emre kadar orada kalınmalıdır. Hareketler ve yolculuklar en aza indirilmelidir. Önümüzde zorlu ve yoğun günler var" dedi.

İsrail ordusundan İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili resmi açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlatıldığı belirtilerek, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait onlarca savaş uçağı kısa süre önce açılış darbesini vurdu. Bu saldırılarda aralarında nükleer hedeflerin de bulunduğu onlarca askeri hedef vuruldu" denildi. İsrail hükümetinin talimatıyla başlatılan hassas ve kapsamlı saldırının, "İran'ın nükleer programını hedef almak" ve "İran rejiminin İsrail'e yönelik süregelen saldırganlığına yanıt vermek" amacıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

"İran nükleer silahlara her zamankinden daha yakın konumdadır"

İran'ın İsrail'i hedef alan doğrudan ve dolaylı terör eylemlerini yıllardır teşvik ettiği iddia edilerek, "İran Orta Doğu'daki vekil güçleri aracılığıyla terör faaliyetlerini finanse edip yönlendirmekte ve aynı zamanda nükleer silah edinme yolunda ilerlemektedir" ifadeleri kullanıldı.

İran rejiminin 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e 2 kez doğrudan saldırıda bulunduğu ve yüzlerce füze ve insansız hava aracı fırlattığı belirtilen açıklamada, "İran rejimi, İsrail'i yok etmeyi açık hedef olarak ilan etmiştir. Rejim yetkilileri bu söylemi açıkça dile getirmekte ve bunu Orta Doğu'daki vekil güçleriyle hayata geçirmeye çalışmaktadır. İran, bugün nükleer silaha her zamankinden daha yakın bir konumdadır. Kitle imha silahlarının İran rejiminin eline geçmesi, yalnızca İsrail için değil, tüm dünya için ciddi bir tehdittir. İsrail, kendisini yok etmeyi hedefleyen bir rejimin kitle imha silahlarına sahip olmasına izin vermeyecektir" ifadelerine yer verildi. İsrail ordusunun vatandaşlarını korumak için gerekli adımları atmayı sürdüreceği vurgulandı.

İsrail ordusundan halka uyarı: "Herkes, çevresindeki en korunaklı alanı bilmelidir"

İsrail İç Cephe Komutanı Tümgeneral Rafi Milo ise, İran'ın olası karşı saldırılarına karşı halkı uyararak, "Bu harekatta geniş çaplı güvenlik uyarıları beklenmektedir. Gerek özel alanlarda gerekse kamusal alanlarda en iyi şekilde korunmanın büyük önemi vardır. Tercihen güvenli odalar, sığınaklar, eğitim kurumlarındaki korunaklı alanlar ve İç Cephe Komutanlığı tarafından onaylı kamuya açık sığınaklar tercih edilmelidir. Yakınınızda bunlar yoksa, merdiven boşluklarına ya da iç odalara girilebilir" açıklamasında bulundu. "Her vatandaş, çevresindeki en korunaklı alanın neresi olduğunu bilmelidir" diyen Milo, "Uyarı alındığında, korunaklı alanlara girilmeli ve ikinci bir emre kadar orada kalınmalıdır. Hareketler ve yolculuklar en aza indirilmelidir. Önümüzde zorlu ve yoğun günler var. İsrail'i korumak ve savunmak için birlikte güçlü ve hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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