İsrail, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'dan ülkeye doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiğini duyururken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. Hükümet, sivillerden korunaklı alanlara geçmelerini ve resmi talimatlara uymalarını istedi.

İsrail ordusu, Tel Aviv yönetiminin ABD ile ortak saldırı düzenlediği İran'dan ülkeye yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa süre önce İsrail ordusu, İran'dan İsrail topraklarına doğru fırlatılan füzeleri tespit etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "tehdidi bertaraf etmek amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği" belirtildi.

Son dakikalarda İç Cephe Komutanlığı'nın ilgili bölgelerdeki vatandaşların cep telefonlarına doğrudan ihtiyati talimatlar gönderdiği aktarılan açıklamada, halktan resmi yönergelere uyulması istendi.

Uyarı alınması halinde sivillerin derhal korunaklı alanlara geçmesi ve yeni bir duyuruya kadar burada kalması gerektiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Esat Fırat
