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İsrail ordusu: İran'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledik

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İsrail ordusu, İran'ın batı ve merkez bölgelerindeki askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. İran devlet televizyonu ise Tahran, İsfahan ve Tebriz'de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, İran'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, başkent Tahran, İsfahan ve Tebriz kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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