Haberler

İsrail ordusu: İran'da 24 saatte 400'den fazla hedefe saldırı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, son 24 saat içinde İran'da 400'den fazla hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu, son 24 saat içinde İran'da 400'den fazla hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, İsrail ordusunun İran'a yönelik son 24 saatte düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail hava kuvvetlerinin, İran'ın batısı ve merkezinde geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Hava kuvvetleri, son 24 saat boyunca İran'ın batısı ve merkezinde geniş çaplı saldırılar düzenledi ve İran yönetimine ait 400'den fazla hedef vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hedefler arasında balistik füze rampaları ile askeri üretim tesislerinin bulunduğu öne sürüldü. İsrail ordusu, İran'da bugüne kadar vurduğunu açıkladığı toplam hedef sayısına ilişkin ise genel bir bilgi paylaşmadı.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılaya bağlı 13 merkezin hedef alındığını duyurmuştu. ABD-İsrail'in saldırılarında 9 bin 669 sivil noktanın hedef alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Bu hedefler arasında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılay Teşkilatına bağlı 13 merkez bulunmaktadır." denilmişti.

Saldırılarda, 11 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 33'ünün yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu

Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu
Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

''Kazanamazsak gerekeni yaparız'' demişti! İşte aldığı sonuç
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım