İsrail ordusu, İran'a yeni saldırılarında hava savunma sistemleri ve füze rampalarını vurduğunu öne sürdü

İsrail ordusu, İran'a düzenlediği yeni hava saldırılarında hava savunma sistemleri ve füze rampalarını vurduğunu ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran'ın batı ve orta kesimine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu hava saldırılarında ülkenin orta kesimindeki bazı hava savunma sistemleri ile füze fırlatma rampalarının hedef alındığı iddia edildi.

Ayrıca, Kum kentinde hedef alındığı belirtilen füze rampasından, yüzlerce kilogram patlayıcı taşıyabilen "H-1" Gadr füzelerinin ateşlenebildiği aktarıldı.

İsrail ordusu ayrıca, söz konusu saldırıların bazılarının yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.