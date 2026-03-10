İsrail ordusu, Hizbullah'ın dün attığı roketlere karşı uyarı sirenlerinin devreye girmediğini itiraf etti

İsrail ordusu, Hizbullah'ın dün Lübnan'dan attığı 2 roketin önlenemediğini ve uyarı sirenlerinin çalmadığını itiraf etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş ile Ramle kentlerine isabet eden roketlere karşı uyarı sirenlerinin çalmadığı, bunun "münferit bir arızadan" kaynaklandığı ileri sürüldü.

Hizbullah'ın dün Lübnan'dan eşzamanlı çok sayıda roket attığına işaret edilen açıklamada, iki roketi düşürme girişimlerinin başarısız kaldığı açıklandı.

Söz konusu olayın ordu birimleri tarafından detaylı soruşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, Lübnan cephesinde benzer olayların yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

İran'ın misillemelerde kullandığı füzelerin yarısı çok başlıklı

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e düzenlediği misillemelerde kullandığı mühimmatın yarısının çok başlıklı füze olduğunu açıkladı.

Ordu içinde yapılan değerlendirmede, İran'ın 28 Şubat'tan sonra İsrail'e düzenlediği misillemeler sırasında kullandığı mühimmatın yarısının çok başlıklı füze olduğu bildirildi.

İsrail basınına konuşan askeri yetkililer ise bu tür füzeleri önlemenin zor olduğunu vurguluyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.