İsrail, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki askerlerine saldırı düzenlediğini iddia etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ederek birliklerine saldırdığını öne sürdü. Ordunun açıklamasında, Hizbullah'ın İsrail askerlerine roketlerle saldırdığı ve buna karşılık roket rampalarının hedef alındığı belirtildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Rab Telatin bölgesinde İsrail askerlerinin saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Kısa bir süre önce Hizbullah'ın ateşkes ihlali yaparak işgal altındaki bölgedeki İsrail askerlerine birkaç roketle saldırı düzenlediği ileri sürülen açıklamada, İsrail ordusunun karşılık olarak roketlerin fırlatıldığı rampayı hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Kfar Yuval ve Maayan Baruch bölgelerinde sirenlerin çaldığı hatırlatılarak daha önce bunun yanlış tanımlama nedeniyle olduğu belirtilmesine rağmen Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracının sirenlerin çalmasına sebep olduğu öne sürüldü.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, 19 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlarda Gazze Şeridi'ndeki "Sarı Hat" benzeri bir bölge oluşturduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yürürlüğe giren 10 günlük ateşkese rağmen oluşturulan bu hat çevresinde saldırılara devam edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
