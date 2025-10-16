İsrail Ordusu Hizbullah Altyapılarını Hedef Aldı

(ANKARA)- İsrail ordusu, Hizbullah'ın sivil altyapıları "terörist faaliyetler için kullandığını" belirterek, Mazraat Sina köyündeki bir taş ocağı ve çevreci bir kuruluşun tesislerini hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki sivil bölgeleri hedef alan son saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Yapılan açıklamada, Mazraat Sina köyünde kısa süre önce bir taş ocağının vurulduğu ve bu alanın Hizbullah tarafından "terörist altyapıyı yeniden inşa etmek" amacıyla kullanıldığı iddia edildi. Ayrıca, çevre örgütü Green Without Borders'ın kullandığı bir başka sivil tesisin de Hizbullah'a ait altyapıyı "sivil kisvesi altında gizlemek" için kullanıldığı ileri sürülerek hedef alındığı belirtildi.