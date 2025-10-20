Haberler

İsrail Ordusu, Hamas'tan Bir Esirin Cesedini Teslim Aldı

İsrail ordusu, Hamas tarafından Kızılhaç ekiplerine teslim edilen bir İsrailli esirin cesedini aldığını açıkladı. Ceset, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. Önceki teslimatlarda ise Hamas, 13 ceset göndermişti.

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Kızılhaç ekiplerine teslim ettiği İsrailli esirin cesedini teslim aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tabutun ordu birliklerince teslim alındığı belirtildi.

Cesedin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüldüğü, kimlik tespitinin ardından ailesinin bilgilendirileceği kaydedildi.

Hamas, daha önce 13 ceset teslim etmişti. Teslim edilen 13 cesetten birinin Nepal vatandaşı, birinin Tayland vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilmişti.

İsrail ise cesetlerden birinin herhangi bir esire ait olmadığını iddia etmişti. Böylece 28 ölü esirden 16'sı Gazze Şeridi'nde kalmıştı.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 150 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

İade edilen Filistinli esirlere ait cenazelerdeki işkence izleri dikkati çekmiş, Gazze'de kimlik tespiti yapabilecek ekipman olmadığı için esirlerin cenazelerinin görüntüleri ailelerinin herhangi bir izden tanıyabilmesi için yayımlanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
