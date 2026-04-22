İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği beldelerde evleri yıkmayı sürdürüyor

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki bölgelerde evleri ve iş yerlerini yıkmaya devam ediyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri Ayta Şaab ve Bayyada beldelerinde evleri ve iş yerlerini yıktı.

Öte yandan İsrail ordusunun, güneyde işgal ettiği Şakra ve Hula beldeleri çevresine topçu saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu, 19 Nisan'da geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti, bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
Haberler.com
500

Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı

Taksim'i savaş alanına çeviren kavga! Bekçiler zor anlar yaşadı
Bir zamanların Premier Lig şampiyonu 3. Lig'e düştü

10 yıl önce Premier Lig şampiyonu olan takım dün gece 3. Lig'e düştü
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

Ertan Torunoğulları, ''Başvuru yaptık'' deyip açıkladı: Galatasaray kabul ederse derbide olacak

''Başvuru yaptık'' deyip açıkladı: G.Saray kabul ederse derbide olacak
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı

Taksim'i savaş alanına çeviren kavga! Bekçiler zor anlar yaşadı
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Tutuklanan eski hakemin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu başhekim kayıtların silinmesinde bir kişinin ismini verdi