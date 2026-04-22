İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği beldelerde evleri yıkmayı sürdürüyor

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği yerlerde evleri yıkmaya devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri Ayta Şaab ve Bayyada beldelerinde evleri ve iş yerlerini yıktı.

Öte yandan İsrail ordusunun, güneyde işgal ettiği Şakra ve Hula beldeleri çevresine topçu saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu, 19 Nisan'da geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti, bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.