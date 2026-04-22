İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgede Hizbullah mensuplarını hedef almaya devam ediyor. Geçici ateşkesin ihlal edildiği belirtilirken, iki Hizbullah üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürerek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgede saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Vadi Saluki Deresi yakınlarında ateşkes hattını geçtiği iddiasıyla 2 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü ifade edildi.

Hizbullah mensuplarının işgal altında tutulan bölgeye girdiği öne sürülen açıklamada, İsrail savaş uçaklarının "tehdidi ortadan kaldırmak" için hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusundan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan tarafına "yanlışlıkla" önleyici füze atıldığı paylaşıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti, bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Canan Karatay eşinin vefatından sonra yaşadığı acıyı anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü

Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?

Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor

Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor