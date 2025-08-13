İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı: 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda aralarında aynı aileden 7 kişinin de bulunduğu 25 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda sivillerin evleri ve yardım bekleyenlerin toplanma alanları hedef alındı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında aynı aileden 7 kişinin de bulunduğu 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Tıbbi kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım bekleyenlerin toplanma alanlarını hedef aldı.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde yardım bekleyenlere ateş açtı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Duf" ailesine ait evin hedef alındığı hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin güneyinde, Tel el-Hava Mahallesi'ndeki 8. Cadde'de de yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar vuruldu. Saldırıda, Filistinli "Ebu Hanidek" ailesinden 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah ile Han Yunus kentlerini ayıran Morag bölgesine düzenlediği saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir

1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem nimettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.