Haberler

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombaladı, binaları patlayıcılarla yıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Aylardır süren saldırılar sonucunda ölü sayısı artarken, Gazze'deki ateşkes anlaşması da ihlal ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridinin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırıları düzenlerken, bazı yapıları da patlayıcı kullanarak yıktı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nin çeşitli bölgelerine topçu atışı ve hava saldırıları düzenledi.

İsrail donanması, balıkçı teknelerini hedef aldı, Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzey açıklarına ateş açtı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde bazı binaları patlayıcılarla yıkarken, Refah'ın kuzeybatısındaki Mevasi bölgesinde yoğun ateş açtı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den itibaren son verilere göre İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti, 1663 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler

İran'dan saldırı sonrası ilk açıklama! İşte İsrail'in vurduğu 5 şehir
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti