İsrail Ordusu Gazze'ye Hava Saldırısına Başladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze Şehri'ne yönelik geniş çaplı bir hava operasyonu başlattı. Başbakan Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada operasyon emrinin Netanyahu tarafından verildiği belirtildi. Saldırılar sırasında sivil savunma ajansı, ateşkes anlaşmasına rağmen hava saldırılarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şehri'ne yönelik geniş çaplı hava operasyonu başlattı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, saldırı emrinin doğrudan Netanyahu tarafından verildiği belirtilirken, operasyonun nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze Şehri'ne bir dizi hava saldırısı düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, operasyon emrinin doğrudan Netanyahu tarafından verildiği ifade edildi; ancak saldırıların gerekçesine dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşunun aktardığı bilgilere göre Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinden yoğun silah sesleri ve patlamalar duyuldu. Görgü tanıkları, saldırıların aralıklarla sürdüğünü, bazı bölgelerde dumanların yükseldiğini bildirdi.

Sivil Savunma Ajansı hava saldırılarını doğruladı

Sivil Savunma Ajansı Sözcüsü Mahmud Bassal, "Ateşkes anlaşmasına rağmen işgal güçleri şu anda en az üç hava saldırısıyla Gazze'yi bombalıyor" dedi.

