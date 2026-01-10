Haberler

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi. Son dönemde 439 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, sabaha karşı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldığını aktardı.

Ayrıca bir İsrail savaş uçağının Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenlediği, bir helikopterden ise Cibaliya beldesinin doğusuna rastgele ateş açıldığı belirtildi.

Güneyde İsrail savaş uçaklarının Refah kentine hava saldırısı düzenlediği, askeri araçların da kentin kuzeyine ateş açtığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in yüzlerce ihlal gerçekleştirdiği, 11 Ekim'den bu yana 439 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1223 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip oldu.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
