İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde polisleri öldürdüğünü kabul etti
İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinli 6 polisin ölümüyle sonuçlanan saldırının kendileri tarafından düzenlendiğini itiraf etti.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün Gazze'nin güneyinde silahlı kişileri taşıdığı öne sürülen küçük bir aracın tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, araç içindeki kişilerin Gazze'de görev yapan İsrail askerlerine saldırı planı yaptıkları iddia edildi.
Söz konusu silahlı kişilerin hava saldırısıyla hedef alınarak öldürüldüğü ve oluşturdukları "doğrudan tehdidin" bertaraf edildiği öne sürüldü.
İsrail ordusunun, dün Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6'sı polis olmak üzere 13 Filistinli yaşamını yitirmişti.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana hayatını kaybeden polis sayısının 31'e yükseldiğini duyurmuştu.