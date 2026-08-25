İsrail güçleri Deyr el-Belah'ta binaları patlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde büyük çaplı yıkımlar gerçekleştirdi. Filistinli kaynaklara göre, kentin güneydoğusundaki Ebu el-Acin bölgesinde birçok bina patlayıcılarla havaya uçuruldu; patlamaların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde büyük çaplı yıkımlar gerçekleştiriyor.
Filistin merkezli "Şihab" haber ajansının haberine göre İsrail güçleri, Deyr el-Belah kentinin güneydoğusundaki Ebu el-Acin bölgesinde bulunan birçok binayı patlayıcılar yerleştirerek patlattı.
Patlamaların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
Kaynak: AA