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İsrail güçleri Deyr el-Belah'ta binaları patlattı

İsrail güçleri Deyr el-Belah'ta binaları patlattı
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde büyük çaplı yıkımlar gerçekleştirdi. Filistinli kaynaklara göre, kentin güneydoğusundaki Ebu el-Acin bölgesinde birçok bina patlayıcılarla havaya uçuruldu; patlamaların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde büyük çaplı yıkımlar gerçekleştiriyor.

Filistin merkezli "Şihab" haber ajansının haberine göre İsrail güçleri, Deyr el-Belah kentinin güneydoğusundaki Ebu el-Acin bölgesinde bulunan birçok binayı patlayıcılar yerleştirerek patlattı.

Patlamaların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Kaynak: AA
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