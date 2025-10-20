İsrail Ordusu Gazze'deki Sarı Hat'ta Beton Bariyerler Kurmaya Başladı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasıyla gerisine çekildiği "Sarı Hat"ta beton bariyerler yerleştirmeye başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun Gazze'de gerisine çekildiği ve bu hattı geçtiği iddiasıyla Filistinlileri öldürdüğü Sarı Hat'tı işaretlemeye başladığı belirtildi.

Söz konusu işaretlemenin hat boyunca 3,5 metre yüksekliğinde sarı renkli beton bariyerler yerleştirerek yapıldığı kaydedildi.

Sarı Hat boyunca her 200 metrede bir bariyerlerin yerleştirilmeye başlandığı ve gelecek günlerde de bu işlemin devam edeceği aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan saldırı tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna "ABD aracılığıyla Hamas liderlerine mesaj iletmesi talimatını verdiğini" söyledi.

Katz, Sarı Hat'tın gerisinde, İsrail ordusunun konuşlu bulunduğu bölgedeki Hamas mensuplarının tahliye edilmesi gerektiğini aksi takdirde bölgede kalanların İsrail ordusu tarafından hedef alınacağını öne sürdü.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Sarı Hat'tı geçtiği bahanesiyle Filistinlileri hedef almıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de ateşkes yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.