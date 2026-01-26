İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esirin cesedine ulaştığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedine Gazze kentinin doğusunda yapılan arama çalışmalarında ulaşıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki bir mezarlıkta yapılan arama sonucu İsrailli esire ait cesede ulaşıldığı ve kimliğinin testler sonucu tespit edildiği bildirildi.

İsrail ordusunun esirin cesedine ait kalıntıları ülkeye getirmek üzere yola çıktığı ve ailesine haber verildiği kaydedildi.

İsrail ile 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esiri teslim ederken, 28 ölü esirden 27'sinin cenazelerini de vermişti.

Esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunmasıyla Gazze Şeridi'nde hiçbir esirin cesedi kalmadı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, dün ordunun haftasonundan bu yana esir Gvili'nin cesedinin yerini tespit etmek için Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir mezarlıkta arama çalışması yürüttüğünü duyurmuştu.

Tel Aviv yönetiminin açıklaması, Hamas'ın "arabuluculara Kassam Tugayları tarafından verilen bilgilere dayanarak İsrail'in belirli bir yerde arama yaptığını" duyurmasının ardından gelmişti.

İsrail yönetimi ayrıca Gazze'de kalan son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunması için yürütülen "operasyonun" tamamlanmasının ardından Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı kısmi olarak açacağını ileri sürmüştü.