İsrail ordusu Gazze'de sivil aracı İHA ile vurdu, 1 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı

İsrail ordusu Gazze'de sivil aracı İHA ile vurdu, 1 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde sivil bir aracı İHA ile vurdu; saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla (İHA) sivil aracı hedef aldığı saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde bir aracı İHA ile vurdu.
Saldırıda ilk belirlemelere göre bir Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen hemen hemen her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
Kaynak: AA