İsrail ordusu Gazze'de sivil aracı İHA ile vurdu, 1 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla (İHA) sivil aracı hedef aldığı saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde bir aracı İHA ile vurdu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen hemen hemen her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA