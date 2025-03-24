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İsrail Ordusu Gazze'de Kara İşgalini Genişletiyor

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İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişletmek için hazırlık yürütüyor. 36'ıncı Tümen, önemli saldırılara katılmak üzere Güney Komutanlığı'na konuşlandırıldı.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını bozarak yeniden saldırılar başlattığı Gazze Şeridi'nde kara işgalini genişletmek için hazırlıklar yürüttüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36'ıncı Tümen'in işgalin genişletilmesi hazırlıkları kapsamında Güney Komutanlığı'na konuşlandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, binlerce askerden oluşan birliklerin saldırılara katılmak için hazırlıklar yürüttüğü bildirildi.

İsrail ordusunun 36'ıncı Tümeni'nin daha önce Gazze'nin kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katıldığı hatırlatıldı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırılarına yeniden başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak salı günü Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu, perşembe günü Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline başladığını duyurmuştu.

Öte andan İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgede de işgalini genişletiyor. Beyt Lahiye ve Han Yunus'un açıklarındaki alanda da kara işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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