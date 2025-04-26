İsrail Ordusu Gazze'de Çatışmalarda İki Askerini Kaybetti

İsrail, biri zırhlı birliklerde takım komutanı olarak görev yapan subay olmak üzere 2 askerinin Gazze Şeridi'nde girilen çatışmalarda öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan bir çatışmada Ido Voloch isimli yüzbaşının öldüğü bildirildi.

İsrail polis teşkilatı da sınır polisine bağlı görev yapan Neta Kahana isimli komandonun çatışmalarda öldürüldüğünü kaydetti.

Ölen 2 İsrail askerinin ailesine haber verildiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, askerlerin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde çıkan çatışma sonucunda öldürüldüğünü aktardı.

Bölgede İsrail ordusuna karşı hafif silah ve tanksavar füzelerinin kullanıldığı beş ayrı çatışmanın yaşandığı, Kahana'nın ilk çatışmada öldüğü ve yaralanan askerlerin tahliyesi için çalışmaların 2 saat sürdüğü kaydedildi.

Yüzbaşı rütbeli zırhlı birlikler takım komutanı Voloch isimli subayın ise tanksavar mermisi isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi.

Söz konusu çatışmalarda en az 3 İsrail askerinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu 18 Mart'tan bu yana 1800'den fazla hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, ateşkesin bozularak saldırıların yeniden başladığı 18 Mart'tan beri Gazze Şeridi'ne en az 1800 hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne yönelik karadan da saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 2'si bölgenin güneyinde 1'i kuzeyinde 3 tümen ve bunlara bağlı 8 tugayın saldırılara katıldığını bildirdi.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 111 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 483 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 495'e, yaralıların sayısının da 117 bin 524'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "giderek artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.