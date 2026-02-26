Haberler

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu bir alanı hedef aldı ve 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 10 Ekim 2023'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes sürekli ihlal ediliyor.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde yer alan bir parkta toplanmış sivilleri hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yine İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde "Sarı Hattı" geçtiği iddiasıyla bir Filistinlinin öldürüldüğü duyuruldu.

Ordu açıklamasında söz konusu kişinin silahlı olduğu ve birliklerine doğru geldiği öne sürüldü.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana son verilere göre İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
