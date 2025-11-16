Haberler

İsrail Ordusu, Gazze'de Ateşkesi İhlal Etti: 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze kentine düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirirken, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkes anlaşmasına rağmen saldırıların devam ettiği bildirildi.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kentine düzenlediği saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda bir grup Filistinlinin bulunduğu yeri hedef aldı.

İsrail saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Refah kentinin kuzeyinde ise İsrail ordusu binaları havaya uçurmayı sürdürürken, İsrail ordusuna ait helikopterler de Han Yunus'un doğusunda ateş açmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, binlerce kişi yıkılan binaların enkazı altında kayboldu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
