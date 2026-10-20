İsrail ordusu Gazze'de ateşkese rağmen eve saldırdı, çift öldü, 4 yaralı

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İsrail ordusunun Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 39 yaşındaki Ekrem Bisam Yasin ile 36 yaşındaki eşi Dina Nebil Yasin hayatını kaybetti, 3'ü kadın 4 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ile güneyindeki Han Yunus kentine saldırılar düzenledi.

Gazze kentinde bir eve düzenlenen saldırıda 39 yaşındaki Ekrem Bisam Yasin ile 36 yaşındaki eşi Dina Nebil Yasin hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri ile aynı saldırıda yaralanan 3'ü kadın 4 Filistinli Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait helikopterden Şifa Hastanesi çevresinde bulunan bir eve roket atıldığını, Filistinli çiftin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası evde yangın çıktığını aktardı.

Yangın, sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İsrail, Gazze'nin farklı bölgelerini hedef almayı sürdürüyor

Öte yandan İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni topçu atışı ile hedef aldı. Askeri araçlardan ve insansız hava araçlarından (İHA) Filistinlilerin evlerine ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara gece boyunca ateş açıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttuğu bölgelerde binaları ve sivil tesisleri patlayıcılarla yıkmayı sürdürmesi nedeniyle şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail hücum botları Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sahil kesimini hedef aldı, askeri araçlardan ise Sudaniye bölgesine ateş açıldı.

Han Yunus'ta çadırlara ateş açıldı: Filistinli bir kız çocuğu yaralandı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de saldırılarını sürdürdü.

El-İklimi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara açılan ateş sonucu bir kız çocuğu yaralandı.

İsrail ordusu Han Yunus genelinde ateş açmayı ve binaları patlayıcılarla yıkmayı sürdürdü.

Kaynak: AA