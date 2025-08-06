İsrail Ordusu Filistinlilere Zeytun Mahallesi'nden Boşaltma Talimatı Verdi

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İsrail ordusu, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ndeki belirli blokların derhal boşaltılmasını istedi. Ordunun sözcüsü, Filistinlileri güneydeki Mevasi bölgesine gitmeleri konusunda uyardı ve batıda saldırıların derinleştirileceğini açıkladı.

İsrail ordusu, Filistinlilerden Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde birçok bölgeyi boşaltmaları tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'ne ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee, Filistinlilerin söz konusu mahalledeki 624, 625, 628, 629, 630, 631, 641, 695 numaralı blokların derhal boşaltılması gerektiği tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun batıda saldırılarını derinleştireceğini kaydeden Adraee, söz konusu bölgelerdeki Filistinlilerin güneydeki Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
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