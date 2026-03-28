İsrail ordusu, Beyt Şemeş yakınlarına isabet eden İran füzesinin önlenememesine ilişkin soruşturma başlattı

İsrail ordusunun, İran'ın misillemesinde Eştaol yerleşimine doğrudan isabet eden ve hasara yol açan füzelerin önlenememesine dair soruşturma başlattığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesine konuşan askeri kaynaklar, İsrail ordusunun, hava savunma sistemlerinin ülkenin orta kesimindeki Beyt Şemeş kenti yakınlarında yer alan Eştaol yerleşimine isabet eden füzeyi önleyememe nedenine ilişkin soruşturma başlattığını söyledi.

Askeri kaynaklar, İran füzesinin çok başlıklı olmadığını, füzenin önlenmesi için girişimde bulunulduğunu ancak başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti.

İsrail'in orta kesimindeki Beyt Şemeş kenti yakınlarındaki Eştaol yerleşimine bir İran füzesi doğrudan isabet etmiş, 3 kişi hafif yaralanmıştı.

Eştaol yerleşimine isabet eden füze nedeniyle bazı ev ve araçların hasar gördüğü aktarılmıştı.