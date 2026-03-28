İsrail ordusu, Beyt Şemeş yakınlarına isabet eden İran füzesinin önlenememesine ilişkin soruşturma başlattı

İsrail ordusu, Eştaol yerleşimine inen ve hasara yol açan İran füzesi nedeniyle hava savunma sistemlerinin başarısızlığını incelemek üzere soruşturma başlattı. Olayda 3 kişi hafif yaralandı.

İsrail ordusunun, İran'ın misillemesinde Eştaol yerleşimine doğrudan isabet eden ve hasara yol açan füzelerin önlenememesine dair soruşturma başlattığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesine konuşan askeri kaynaklar, İsrail ordusunun, hava savunma sistemlerinin ülkenin orta kesimindeki Beyt Şemeş kenti yakınlarında yer alan Eştaol yerleşimine isabet eden füzeyi önleyememe nedenine ilişkin soruşturma başlattığını söyledi.

Askeri kaynaklar, İran füzesinin çok başlıklı olmadığını, füzenin önlenmesi için girişimde bulunulduğunu ancak başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti.

Eştaol yerleşimine isabet eden füze nedeniyle bazı ev ve araçların hasar gördüğü aktarılmıştı.

Eştaol yerleşimine isabet eden füze nedeniyle bazı ev ve araçların hasar gördüğü aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
