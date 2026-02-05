Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da yüzlerce ağacını kökünden söktü

İsrail ordusunun korumasında, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler, yüzlerce zeytin ağacını kökünden sökerek Filistinli çiftçilere ve avcılara saldırılar düzenledi. Yerel kaynaklara göre, bu saldırılar sonucunda binlerce zeytin ağacı tahrip edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine ve köylere baskınlar düzenleyerek yüzlerce zeytin ağacını kökünden söktü, Filistinli vatandaşlara ve çobanlara saldırdı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrailliler Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Aya kasabası ovasında Avvad ailesinin evinin çevresindeki bölgede 300 zeytin ağacını kökünden söktü.

Ramallah ilinin kuzeydoğusunda da İsrailliler El-Mugayyir köyüne baskın düzenleyerek güney bölgesinde hayvanlarını otlatan sakinlere saldırdı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus Valiliği'nin güney kesiminde de İsrailliler bir grup Filistinliye biber gazı sıktı. İsrailliler ayrıca, Akraba ve Curiş köyleri arasında bulunan Vadi el-Hac İsa bölgesinde bir evde çalışan 3 gence de saldırarak darbetti.

Resmi Filistin verilerine göre, İsrailliler son dönemde Filistinlilere ait geniş tarım arazilerini kapsayan 349 mülke yönelik tahribat ve hırsızlık eylemi yaptı.

İsrail ordusunun desteğiyle yapılan bu saldırılarda 750'si El Halil'de, 245'i Ramallah'ta ve 250'si Nablus'ta olmak üzere 1245 zeytin ağacı kökünden söküldü, tahrip edildi ve zehirlendi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
