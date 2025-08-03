İsrail Ordusu El Halil'de Güvenlik Önlemleri Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Filistinlilerin topraklarına yapılan baskın öncesinde El Halil kent merkezini boşaltarak güvenliği sağladı. İsrailli saldırganların kutsal kabul ettiği bölgeye girişlerine izin verildi.

İsrail ordusu, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskını öncesinde güvenliği sağlamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kent merkezini boşalttı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, saldırgan İsraillilerin kutsal olduğuna inandığı bir bölgeye girmelerini sağlamak için El Halil'in merkezindeki Bi'r Seba caddesi ile bölgedeki onlarca iş yerini kapattı.

İsrail ordusunun "Hebron (El Halil) mezarına" çıkan yollarda güvenliği sağlamasının ardından İsrailliler, Bi'r Seba Caddesi'ne gruplar halinde girdi ve söz konusu mezarın olduğu yerde dini ritüellerini gerçekleştirdi.

İsrailliler, eskiden El Halil'de yaşamış bir Yahudiye ait Hebron (El Halil) mezarının bir Filistinlinin evinin bodrum katında olduğuna inanıyor.

Filistinliler ise mezarın söz konusu yerde bulunmadığını ifade ediyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi

8.8'lik deprem sonrası olay görüntü! Günler sonra ilk kez ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazırlık maçı oynayan takımlarını desteklemek için 1300 km yol gittiler

Bu sadece bir hazırlık maçı! Destek vermek için 1300 km yol gittiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.