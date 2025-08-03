İsrail Ordusu El Halil'de Güvenlik Önlemleri Aldı

İsrail ordusu, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskını öncesinde güvenliği sağlamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kent merkezini boşalttı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, saldırgan İsraillilerin kutsal olduğuna inandığı bir bölgeye girmelerini sağlamak için El Halil'in merkezindeki Bi'r Seba caddesi ile bölgedeki onlarca iş yerini kapattı.

İsrail ordusunun "Hebron (El Halil) mezarına" çıkan yollarda güvenliği sağlamasının ardından İsrailliler, Bi'r Seba Caddesi'ne gruplar halinde girdi ve söz konusu mezarın olduğu yerde dini ritüellerini gerçekleştirdi.

İsrailliler, eskiden El Halil'de yaşamış bir Yahudiye ait Hebron (El Halil) mezarının bir Filistinlinin evinin bodrum katında olduğuna inanıyor.

Filistinliler ise mezarın söz konusu yerde bulunmadığını ifade ediyor.