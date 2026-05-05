İsrail ordusu, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ile yapıyı yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev ile yapıyı yıktı.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Arab Araara bölgesinde Filistinli Muhammed Dayfallah'ın evini "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla askeri araçlarla yerle bir etti.

Yerel kaynaklar ise İsrail ordusunun Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesine baskın düzenleyerek Filistinli Yusuf Abdulhakim Hamid'e ait hayvancılıkta kullanılan bir yapıyı yıktığını aktardı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.