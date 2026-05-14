İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Ortodoks kilisesine ait vakıf binasını havaya uçurdu

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Deyr Mimas beldesinde Ortodoks kilisesine ait vakıf binasını ve beldeye içme suyu sağlayan su kuyusunu patlayıcılarla yok ettiği bildirildi. Saldırının fiziksel zararların ötesinde, belde halkının güvenlik duygusunu ve günlük yaşamını da hedef aldığı ifade edildi.

Vakıf binasının İsrail saldırısından önceki ve sonraki halinin fotoğrafı sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Deyr Mimas Ortodoks Kilisesi de Facebook hesabından vakıf binasının harabeye dönen fotoğrafını birlik mesajı ile paylaştı.

Lübnan'ın güneydoğusunda İsrail ordusunun şiddetli kara saldırıları düzenlediği ve işgal ettiği bölgelerin yakınında bulunan Deyr Mimas beldesinde çoğunlukla Hristiyanlar yaşıyordu.

İsrail ordusunun beldeyi hedef alan saldırıları nedeniyle buradan çok sayıda kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
