Haberler

İsrail ordusu, Gazze'de bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze'deki ateşkes ihlalleri sürerken, Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir Filistinli, keskin nişancı tarafından vurularak hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bölgeler arasında yer alan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

AA muhabirine konuşan bir sağlık yetkilisi, Filistinli Udey el-Mekadime'nin Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ateşiyle öldürüldüğünü söyledi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistinli adam, Cibalya Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı Hafsa Okulu'nun kapısı önünde otururken İsrailli bir keskin nişancı tarafından vuruldu.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne kaldırılan yaralı adam, hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
