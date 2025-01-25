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İsrail Cenin'e saldırı düzenledi: 3 İsrailli asker yaralandı, 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Cenin'e saldırı düzenledi: 3 İsrailli asker yaralandı, 14 Filistinli hayatını kaybetti
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İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Cenin kentine düzenlediği saldırılarda 3 İsrail askeri yaralanırken, 14 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı ve altyapıya zarar verildi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine saldırı düzenledi. Saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

3 İSRAİLLİ YARALANDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada 3 İsrail askerinin de yaralandığı; yaralanan askerlerden birinin durumunun ağır olduğu, diğer 2 askerin ise orta ve hafif derecede yaralandığı bildirildi. Askerlerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda şu ana kadar 14 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı. İsrail ordusunun ayrıca Cenin'de ulaşım, su, elektrik ile iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı belirtildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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