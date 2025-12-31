İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı, 28 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 4 Filistinliyi yaraladı ve 28 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Cenin kentinin güneyindeki Caba beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Cenin kentindeki kızılay ekiplerinin yaralanan 4 kişiye müdahale ettiği ve ardından hastaneye sevk ettiği kaydedildi.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin Caba'da çok sayıda eve baskın düzenlediğini ve 28 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail ordusunun Caba'nın çeşitli mahallelerinde yoğun şekilde konuşlandığıın paylaşan görgü tanıkları, askerlerin "evleri yağmalayarak kasıtlı olarak geniş çaplı hasara yol açtığını" ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki BatıŞeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.???????