İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki 7 mahalle için yeni saldırı tehdidi yayımladı

TEL İsrail ordusu, yoğun hava saldırılarıyla hedef aldığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyi için yeni sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Beyrut'un Dahiye bölgesinde bulunan yüzbinlerce insanın yaşadığı 7 mahallenin zorla boşaltılmasını istedi.

Hizbullah'a ait hedefleri vuracaklarını ileri süren Ordu Sözcüsü Adraee, Burc el Baracine, Hades, Haret Hureyk, Şiyah, Gubeyri, Leyleki ve Tahvitat el-Kadir mahallelerinde yaşayanların bölgeden gitmelerini istedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'a Hizbullah'ı hedef aldığı bahanesiyle şiddetli hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 13 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.