İsrail ordusu, Beyrut'ta merkezi bölgedeki ikinci bir noktaya saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi bir noktasında gerçekleştirdiği saldırılardan sonra, başka bir hedef için saldırı tehdidinde bulundu. Ordunun yaptığı açıklamada, hedef alınan bina için boşaltma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta merkezi bir noktayı hedef almasından kısa bir süre sonra aynı bölge yakınında başka bir nokta için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Beyrut'taki Balata Sokağı Mahallesi'nde bir binanın işaretlenmiş olduğu harita paylaştı.

Adraee, İsrail ordusunun haritadaki işaretli binaya kısa sürede içinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunarak, binanın bir an önce boşaltılmasını ve çevresindekilerin de en az 300 metre uzaklaşması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezinde yer alan ve yoğun insan hareketliliğine sahip El-Başura semtindeki bir noktaya önce saldırı tehdidinde bulunmuş ardından hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
