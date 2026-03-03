Haberler

İsrail, Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Beyrut kentindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Saldırıda Hizbullah'a ait bazı hedefler vurgulandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef aldı. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in, Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını açıkladı.

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'a ait komuta merkezi ve silah depoları olduğu öne sürülen noktalara yönelik saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

Bir ilin çıkaracağı milletvekili sayısı arttı, bir ilin düştü
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
Taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi

Süper Lig'in yıldız ismi ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi
Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar

Yürekleri yakan cinayet sonrası bakanlardan peş peşe açıklamalar
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı

ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı

Macron, Trump'ı sinirlendirecek kararı duyurdu: Daha fazla büyüteceğiz