İsrail Ordusu Batı Şeria'dan Güçlerini Çekti

Güncelleme:
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentindeki Tammun beldesinden ve Faria Mülteci Kampı'ndan güçlerini geri çekti. Belediye Başkanı, tüm birliklerin geri çekildiğini ve gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını açıkladı.

Tammun Belediye Başkanı Samir Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun beldedeki tüm birliklerini geri çektiğini, karargaha dönüştürdüğü evleri boşalttığını ve gözaltına alınanların 6'sı hariç tamamını serbest bıraktığını, söz konusu 6 kişinin İsrail gözaltı merkezlerine sevk edildiğini söyledi.

Beşarat, İsrail saldırısının son üç gün içinde beldenin birçok sokağını ve evleri ciddi şekilde tahrip ettiğini de ifade etti.

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu askerlerini ve araçlarını Faria Mülteci Kampı'ndan da çekti, bölgedeki Filistinliler kampın durumunu ve ordunun bıraktığı yıkımı görmek için dışarı çıktı.

İsrail ordusu Tubas kentindeki Akaba ile Teyasir beldelerinde saldırılarını sürdürüyor. Bu bölgelerde sokağa çıkma yasağı ve bazı evleri askeri karargaha dönüştürmeye devam ediyor.

Tubas'taki Ambulans ve Acil Servis Müdürü Nidal Avde, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Tubas'ta saldırısını başlatmasından bu yana, 130 Filistinli darbedilerek yaralandı." demişti.

Yaralananların 66'sının hastaneye kaldırıldığını belirten Avde, kalanların ise bölgede tedavi edildiğini aktarmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine 26 Kasım'da kapsamlı bir saldırı başlattığını duyuran İsrail ordusu, kente Arapça "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. İsrail ordusu buna kayıtsız kalamaz, böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur." yazılı tehdit içeren ilanlar atmıştı.

Tubas'ta evlere baskın düzenleyen, sakinlerini yerinden edip eşyaları tahrip eden ve bazı evleri askeri kışlaya dönüştüren İsrail askerleri, Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre 162 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
