İsrail 9 ay sonra Filistinli çocuğun cenazesini teslim etti

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Kasım 2025'te öldürdüğü ve o tarihten bu yana alıkoyduğu Filistinli bir çocuğun cenazesini 9 ay sonra teslim etti.

Filistin Sivil İşler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ekiplerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas vilayetinde bulunan El-Faria Mülteci Kampı'ndan Cadallah Cihad Cuma Cadallah'ın cenazesini teslim aldığı belirtildi.

İsrail makamlarının Cadallah'ın cenazesini yaklaşık 9 aydır alıkoyduğu aktarılan açıklamada, cenazenin, ailesinin belirlediği düzenlemeler doğrultusunda defnedileceği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının elinde tuttuğu Filistinlilere ait cenazelerin teslim alınması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Filistinli Şehitlerin Cenazelerini Geri Alma Ulusal Kampanyasına göre, İsrail makamları aralarında 80 çocuğun ve tutukluların da bulunduğu 799 Filistinlinin cenazesini hala alıkoyuyor.

İsrail, öldürdüğü Filistinlilerin naaşlarını zaman zaman herhangi bir gerekçe göstermeden alıkoyuyor.

Söz konusu sayıya Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ait cenazelerin de dahil olduğu belirtilirken, bazı cenazelerin kimlikleri ve hangi koşullarda tutulduğunun bilinmediği kaydedildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Kaynak: AA