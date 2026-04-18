Haberler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürerek cenazesini alıkoydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, işgal altında bulunan Batı Şeria'da bir Filistinli gencin cenazesine el koyduğu bildirildi. Gencin, yasa dışı yerleşim yerine yaklaşması sebebiyle hedef alındığı iddia edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Dura beldesinde 25 yaşındaki Muhammed Ahmed es-Suveyti'ye ateş açtığı ifade edildi.

Gencin, gasbedilmiş Filistin topraklarında inşa edilen "Negohot" isimli yasa dışı yerleşim yerine yaklaştığı iddiasıyla hedef alındığı aktarılan haberde, olay yerinde hayatını kaybeden Suveyti'nin cenazenin İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile gaspçı İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1148 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 750 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

