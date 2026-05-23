İsrail, Batı Şeria'daki düğün salonunda Filistinli damadı gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir düğün salonuna baskın düzenleyerek, düğün günü Filistinli damat Yezen Muhammed Kabha'yı gözaltına aldı.

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri Cenin'in Bartaa beldesindeki düğün salonuna baskın düzenledi.

Gözaltı gerekçesi açıklanmazken, Kabha'nın bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusu köy yollarını kapattı

İsrail ordusu ayrıca Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'e bağlı Hüsan köyünde yolları toprak yığınları ve kayalarla kapatarak Filistinlilerin hareketini kısıtladı.

Köy meclisi başkanı Rami Hamamra, İsrail güçlerinin köyün ana ve tali girişlerini kapattığını, bölgede askeri hareketliliğin arttığını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Beytüllahim'deki El-Hıdır beldesi ile Dıheyşe Mülteci Kampı'na da baskın düzenledi.

Dıheyşe Kampı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz atıldığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Cenin'in güneyindeki Mesud köyüne gerçek mermilerle saldırı düzenleyerek korku ve paniğe neden oldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ayrıca El Halil kentinde Filistinlilere ait bazı bölgelere baskın düzenlediği, kışkırtıcı turlar gerçekleştirdiği, sloganlar atıp hakaretlerde bulunduğu belirtildi.

Filistin Yönetimi'ne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimlerine Karşı Komisyon'un verilerine göre, yalnızca nisan ayında Batı Şeria'da 1637 İsrail saldırısı kaydedildi.

Filistin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 1162 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin 245 kişi yaralandı ve 23 bine yakın kişi gözaltına alındı.