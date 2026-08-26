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Batı Şeria'da İsrail baskınları: 7 gözaltı, 2 Filistinli darbedildi

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İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi darbetti, 7 Filistinliyi gözaltına aldı. Cenin, Kalkilya, Beytüllahim ve El Halil'de gözaltılar yaşanırken, bir Filistinliye ait koyunlar da gasbedildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi darbettiği, 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde geniş çaplı baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin Cenin kentinde düzenlediği baskınlarda aralarında bir kadın ve daha önce vurularak yaralanan bir engellinin bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Kalkilya kentindeki Azzun beldesine bir Filistinliyi evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı aktarıldı.

Beytüllahim kentinin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'nda bir Filistinli genç gözaltına alındı.

Yerel kaynaklar ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Beytüllahim'in doğusundaki El-Ubeydiye beldesinde bir Filistinliye ait çok sayıda koyunu gasbettiğini bildirdi.

İsrail güçlerinin, El Halil kentinde ise Ez-Zahiriyye beldesi ile El-Fevvar Mülteci Kampı'nda 2 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Ayrıca İsrail güçleri, gözaltı sırasında söz konusu 2 Filistinliyi darbetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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