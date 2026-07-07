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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, Cenin ve Selfit kentlerine düzenlediği baskınlarda biri kadın 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Nablus'ta bir ev ateşe verilirken, Selfit İşçi Sendikası Başkanı da gözaltına alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda biri kadın 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus, Cenin ve Selfit kentlerine zırhlı araçlarla baskınlar düzenledi.

Nablus'un Madama beldesinde onlarca Filistinlinin evini basan İsrail askerleri, burada 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ayrıca İsrail ordusu Nablus'ta devlet hastanesi arkasında bir evi ateşe verdi. Patlama sesinin duyulduğu ve yangının çıktığı evden dumanlar yükseldiği aktarıldı.

Cenin kentinde ise El-Almaniyye Mahallesi'ne baskın düzenleyen İsrail askerleri, bazı evlerde arama yaptı.

Baskınlar sırasında biri kadın 4 Filistinli gözaltına alındı.

Selfit İşçi Sendikası Başkanı gözaltına alındı

Selfit kentinde de Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenleyen İsrail ordusu, ev eşyalarına zarar verdi.

Selfit İşçi Sendikası Başkanı Mahmud el-Ber'in evini basan İsrail askerleri, sendika başkanı ile bir kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltı sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
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