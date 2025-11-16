Haberler

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 14 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında hayatını kaybeden bir çocuğun babası da var. Son dönemde artan baskın ve saldırılar dikkat çekiyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde baskınlar düzenledi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin kuzeyinde yer alan Beyt Ummar ile Dura beldelerine düzenlenen baskınlarda 8 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İsrail askerlerinin 13 Ekim'de Beyt Ummar'da açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Bilal isimli Filistinli çocuğun babası Baha Sabarane de var.

Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin batısında bulunan Husan beldesinde ise serbest bırakılan Filistinli tutuklu Cemal Hammamera ile oğlu Muhammed, evlerine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alındı.

Beytullahim'in güneyindeki Irtas köyünde ise 2 Filistinli İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentine bağlı Ketf el-Vad mahallesinde serbest bırakılan Filistinli eski tutuklu Halid Rai ise İsrail askerlerince darbedildikten sonra gözaltına alındı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'in Kaffin beldesinde ise İsrail güçleri evine baskın düzenleyip arama yaptığı Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Nablus kenti ile Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu

Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu
Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf

Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.