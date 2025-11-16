İsrail Ordusu Batı Şeria'da 135 Zeytin Ağacını Sökerek Tarım Alanlarına Saldırdı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentine bağlı Deyr İstiya beldesinde yaklaşık 135 zeytin ağacını söktü.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Selfit Tarım Genel Müdürü İbrahim el-Hamed, İsrail ordusunun Deyr İstiya beldesine bağlı Kana Vadisi'nde Filistinli 3 çiftçiye ait 7 yaşını geçmiş yaklaşık 135 zeytin ağacını söktüğünü söyledi.

Filistinli yetkili, bu saldırının İsrail'in bölgedeki tarım alanlarına yönelik süregelen ihlallerinin devamı olduğuna dikkati çekti.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre İsrail, son dönemde "güvenlik önlemleri bahanesiyle" Filistin topraklarında ağaç kesme talimatlarını artırdı.

İsrail ordusu, 2025'in ilk 8 ayında işgal altındaki Filistin topraklarında 681 dönümlük alanda ağaç kesme talimatı verdi.

Konseyin ekim ayındaki İsrail ihlalleriyle ilgili raporunda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun da yardımıyla 1200 zeytin ağacını söktüğü veya zarar verdiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.