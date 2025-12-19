Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze'de 1 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde "Sarı Hattı" geçtiği iddiasıyla bir Filistinliyi daha öldürdü.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde "Sarı Hattı" geçen 1 Filistinlinin hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail hava saldırısında öldürülen Filistinlinin bölgedeki birliklere tehdit oluşturduğu iddia edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 11 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 395'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1088 kişi yaralandı.

??????- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.???????