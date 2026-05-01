İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları sabah saatlerinden bu yana güneydeki Beni Hayyan, Tallusa, Mecdel Zun, Sıvane, Kalavay, Kefr Şuba, Konin, Frun, Ganduriyye ve Tulin beldelerini hedef aldı.

Beyyade beldesinde konuşlu İsrail'e ait "Merkava tankı" da Mansuri beldesine çok sayıda top mermisi attı.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Mansuri beldesinde bir motosikleti hedef aldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş yapıyor.

İsrail uçakları ise öğle saatlerinde güneydeki Tayr Hafa, Beraşit, Mecdel Zun ve Yatir beldelerini bombaladı.

Sur kent merkezi de bir İHA saldırısına maruz kaldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.