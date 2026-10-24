Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde zeytin hasadı yapanları hedef aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinde Kefertebnit ile Mansuri beldelerini ve Huceyr Vadisi'nde zeytin hasadı yapanları hedef aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken topçu ateşi Ariş bölgesi ile Merceyun Ovası'nı vurdu.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefertebnit beldesi ile Sur kentinin güneyindeki Mansuri beldesini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, güneydeki Huceyr Vadisi'nde zeytin hasadı yapanları hedef aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail topçuları ise Hadasa ve Haris beldeleri arasındaki Ariş bölgesini 155 milimetrelik ağır toplarla vurdu. Merceyun Ovası da topçu saldırılarının hedefi oldu.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor.

Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu: Seçimle gelen seçimle gider

Gergin genel kurul! Baro Başkanı Kaboğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi

Şikayet yağıyordu! Marketlerde utandıran uygulamaya son
Vali Gökmen Çiçek’e Yeşilay’dan büyük onur: Üstün hizmet madalyası ile ödüllendirildi

Vali Gökmen Çiçek’e Yeşilay’dan büyük onur: Üstün hizmet madalyası ile ödüllendirildi
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan dev holdingin patronu teslim oldu
Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı

Müjdeyi verdi: Son sözü kongre söyleyecek
Adıyaman'da araç çarpan yayaya ilk müdahale vali ve milletvekilinden! Ambulans gelene kadar başından ayrılmadılar

Yaralı yayanın başından ayrılmadılar! Bakın kim çıktı
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü

2 genç kızın evden kaçış hikayesi kötü sonla bitti