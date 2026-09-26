İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldeleri hava ve topçuyla vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yeni hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Nebatiye vilayetine bağlı Kantara beldesini ve İklim et-Tuffah bölgesindeki Rafi Dağı'nı hedef aldı.

İsrail topçuları da Şakra, Mansuri ve Mecdel Zun beldeleri ile Seluki, Zıbkin ve Hasan vadilerine saldırılar düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusu, Sırbin ve Mansuri beldeleri arasında bir patlatma gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA