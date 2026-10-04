İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu, 1 kişi öldü 15 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir araca hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Mühendisler Sendikası binası yakınında bir kişinin hedef alındığı İsrail bombardımanında ise biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'nin orta ve güneyini vurdu

Öte yandan İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine topçu saldırıları düzenledi???????.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçusu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nın doğu bölgeleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin güney bölgelerini bombaladı.

Han Yunus'un güney ve doğu kesimleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın kuzey bölgeleri karadan askeri araçlarla, Refah ve Gazze kentlerinin sahil şeridi ise denizden hücumbotlarla İsrail güçlerince bombalandı.

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki bina ve tesislere yönelik geniş çaplı yıkımlarını da sürdürdü.

Kaynak: AA